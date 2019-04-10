林智堅關懷弱勢課輔班學童 10年前弱勢兒回班成照顧員好暖心

2019-04-10 13:14

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長林智堅日前到社團法人台灣耕心書院文教協會位於南寮國小的課後照顧班，關懷課輔班的33位學童學習現況，其中，課輔班一名21歲女照顧員小秀（化名），10年前曾受到該協會幫助，如今回來幫忙照顧輔導學童，她說「小時候是老師關懷我，現在也想將這樣的溫暖與愛傳遞給其他學童」。

林智堅到各後照顧班訪視，逐桌與33名學童互動聊天，學童也大方向林智堅介紹自己的美術繪畫作品，林智堅更準備每人一組水彩與甜甜圈，現場溫馨、歡笑聲不斷。

值得注意的是，課輔班有個認真的身影經常穿梭在學童身邊，她是照顧員小秀，受家庭因素影響，小秀從國小一年級就進班，持續接受協會幫助與輔導課業，致力學習至高中畢業。

小秀說，她出社會後感激協會陪伴度過童年，這些受人幫助的點滴，造就她渴望將過去受到的協助與支持，轉化成幫助人的力量，因此選擇重回協會幫忙。

社會處長李季縈指出，社團法人台灣耕心書院文教協會的課輔班以南寮國小為主要服務據點，協會創辦人賴福鑑以「輔家庭所不足，廣學校所不及」的理念開辦課輔班，熱心照顧教導弱勢家庭學童，每天固定由兩名老師指導一至六年級共44名學童進行課業輔導與品格教育，寒暑假期間也沒有間斷。

李季縈表示，除了協會對學童的照顧，市府各局處也共同提同個層面的照顧，如社會處每學期會補助課輔班部分經費，及學童生活扶助，教育處則提供學費、營養午餐減免，跨局處讓學童生活上免除困擾，安心求學。

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