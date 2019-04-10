北市青年一期公宅明起申請 看屋日遇里民抗議

2019-04-10 13:16

〔記者林家宇／台北報導〕台北市都發局今日召開記者會，宣布萬華區青年一期公宅招租於11日開跑，並開放樣品屋參觀，共計273戶，符合最低收入租金補貼者每月僅支付3400元即可入住。但今日開放媒體看屋時，當地里民聚集在門口舉布條抗議，批評市府承諾跳票。但都發局強調，一切依照制度辦理，且都有與里長溝通。

北市副市長彭振聲致詞時談到，青年一期公宅申請從明日起跑，26日截止，強調「內容非常好」，包括智慧電表、水表、衛浴設備等固定的東西都有納入，呼籲符合資格的市民能夠來申請，並在7月份入住，讓北市社會住宅政策獲得進一步發展。

但當地日祥里居民不滿分配比例，今日聚集在大門口舉布條抗議。里長鍾駿指出，當初承諾的7折租金、里民保留戶30%等都沒有實現，都發局也從未和他溝通，直到將開放申請才驚覺承諾跳票。

都發局解釋，7折租金確實是在郝龍斌任內所提，但無租金分級補貼制度，因此柯P上任後，才調整為租金市價85折搭配分級補貼，對收入較低的民眾更友善。區里保留戶部分，新的招租規定為公宅所在行政區有30%保留戶，過去亦無單一里30%如此高的數字，之前都有對里長說明，資訊也早就公開。

青年公宅緊鄰青年公園，可一覽新店溪景觀，是少數能飽覽河岸景緻的公宅。房型、戶數分別為套房型170戶、一房型13戶、二房型60戶、三房型30戶。其中保留82戶供萬華區福民平宅現住戶優先承租，以及19戶提供青年創新回饋計畫（不包含一房型）。

租金方面，依市價85折計算。套房型12坪月租金為8100元；一房型15坪月租金為10300元；二房型21坪月租金為14300元；三房型29坪為19800元。

若申請人家庭年收入低於北市40%家庭平均所得（108年為134萬以下），再享租金分級補貼。據計算，家庭年所得平均每人每月16580元以下，套房月租金為3400元、二房9500、三房型11800；16581至24870者，月租金分別為4400、10200、12500；24871至58030，且家庭總年收低於98萬者，租金為6400、11500、17800；介於98萬至134萬者，為6400、13500、19800元。房租每3年檢討一次。

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