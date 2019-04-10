雕塑家張家銘 星月大地藝術駐旅

2019-04-10 12:40

〔記者張軒哲／台中報導〕母親節將至，各餐廳推出相關母親節餐點，星月大地景觀休閒園區不僅提供美景，讓來后里的遊客品嚐到在地特色美食料理。繼以花入菜的著名花博豔饗宴大受好評之後，迎接五月感恩季，主廚以天然食材所精心開發無味精、無化學香料星月大地豐收饗宴。餐廳藝術家張家銘藝術駐旅，於園區創作石雕作品，令人驚豔。

餐廳今日舉行母親節餐點發表會，推出包括以在地酒莊為素材的「葡萄美酒燒元蹄」、以台灣海峽晚霞為意境的「雲彩旺來松板豬」、以在地盛產火龍果之花苞燉煮訴求闔家平安的「蘋安夜幕福滿堂」等多道獨家料理。主廚李俊生指出，以在地食材入菜，設計出相關菜單，再用愛家人的心去料理，這就是天下最美味的佳餚。

擁有觀賞火炎山百變山色最佳角度的星月大地景觀休閒園區，為了關懷青年藝術家成長，支持優秀藝術人才育成，實踐企業社會責任，並結合台中市政府文化局「藝術亮點計畫」的推動，贊助藝術駐旅活動。首波特邀請在匈牙利Tatabanya第十六屆雕刻創作營及美國波士頓當代藝術中心石雕創作營等處駐村創作的『走入人類學田野的藝術家』張家銘駐旅，挑選數噸重的大安溪樸石，以現場雕刻創作的方式注入生命，為星月大地打造專屬的藝術作品；並在園區佈陳數十顆未雕琢的巨石，讓遊客們可以無限自由遐思，提供大家多一個以火炎山賞頑石為背景的打卡回憶畫面。

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