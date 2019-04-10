台塑公布六輕氣爆調查報告 張麗善轟：避重就輕隱瞞真相

2019-04-10 12:44

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑企業今天公布芳香烴三廠氣爆事故調查報告，雲林縣長張麗善表示，這份報告避重就輕，隱瞞真相，她難以接受，縣府已成立調查小組，將還原事故真相，並究責六輕。

張麗善表示，沒有工安就沒有產業，7日氣爆發生後，她與消防局長林文山等縣府相關人員就接獲民眾通報六輕氣爆並發生大火，消防局長第一時間去電台塑詢問，結果台塑人員還企圖掩飾，心態與作為讓人無法接受。

張麗善表示，她認為台塑事故調查報告是虛應了事、避重就輕，只有程序作業，報告裡看不到事故真正發生的原因，沒有把真相向鄉親報告，「我非常的生氣」。

張麗善強調，這次工安事故凸顯台塑應變機制與通報系統完全失靈，讓民眾暴露在恐慌之中，必須全盤改善。張麗善說明，有關管線全面更新部分，縣府認同並已於第一時間發出指責，並要求六輕提出缺失報告。

張麗善並指出，4月7日事故一發生，即發布新聞公告，相關的農漁畜牧及民宅等損失修復與賠償，請公所協助清查彙整後，提報縣府，向六輕進行索賠相關事宜，縣府將協助受損民眾爭取應有權益。

張麗善再度要求中央政府儘速在雲林成立國家級的災害應變中心，以及專屬「環境事故專業技術小組（毒災應變隊）」，落實安檢維護工安。

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