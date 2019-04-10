雲林客家桐花祭週六登場 與桐花來場浪漫約會

2019-04-10 12:52

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林客家桐花祭本週六13日在古坑荷苞桐花公園登場，今年花況不錯，白色花朵隨風飄落宛如下雪，地面上則像舖上白色花毯，雲林縣副縣長謝淑亞邀請大家來賞桐花、遊雲林。

雲林縣府、古坑鄉公所今天在古坑荷苞桐花公園召開「好客桐樂會」雲林客家桐花祭記者會，古坑幼兒園學童與義峰高中學生桐花彩妝走秀，現場還有荷苞社區媽媽的客家碗粿、麻糬及巴登咖啡的台灣咖啡品嚐。

謝淑亞表示，古坑荷苞桐花公園日治時期主要栽種咖啡樹有「加比山」美名，當時栽種油桐樹是為替咖啡樹遮蔭，形成天龍地虎獨特景觀，而且3月咖啡花開，接著4月油桐花開，白色花朵隨風飄舞落下，地面像覆蓋一層花毯，歡迎大家帶著家人、愛人一起來場浪漫約會。

古坑鄉長沈勝騰指出，荷苞山現雖不是咖啡主要栽種區，山區仍可見不少咖啡樹，油桐樹則有300多棵，樹齡超過好幾十年，另今年荷苞公園步道重新整修，油桐花也很給力花況不錯，接下來一週會陸續盛開。

今年活動寫生比賽、親子野餐、健行、客家麻糬及農特產品展，另13、14及20、21日在斗六火車站有免費接駁車。

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