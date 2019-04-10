屏東三大日來了！ 3大天后唱歌免費聽

2019-04-10 12:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「屏東三大日音樂節」將在4月12日至14日，於屏東縣立體育館旁草地盛大舉辦，今年表演陣容超強，萬芳、楊乃文、A-Lin分別擔任3天的壓軸卡司，被網友大讚就像樂壇「天后宮」，3天活動免費入場，屏東縣政府今天也加碼，每日將送出500份環保杯袋小禮物。

屏東縣政府繼2019台灣燈會後，屏東音樂盛事「三大日音樂節」緊接著登場，屏縣府表示，「大日」就是台語好日子的意思，「三大日」組合起來就是「春」，因此縣府在春天選擇三個好日子舉辦音樂節，去年吸引1.5萬人次，今年邁入第二屆，為了滿足不同紛絲，特別以復古、搖滾、文青為主題，邀請全台粉絲一起到屏東聽歌，來趟春天小旅行。

屏東三大日音樂節，首日「阿姨的少女時代」將播放經典歌曲MV，並由情歌天后萬芳擔任壓軸演唱多首經典歌曲，第二日「來這別繫零估帶」以搖滾音樂為主，有小男孩樂團、告五人、Tizzy Bac、搖滾天后楊乃文，第三日「文青唱歌不啪呆」則邀請許書豪、蕭秉治 廷廷、魏如萱、天生歌姬A-Lin。

縣府也指出，「2O19屏東三大日音樂節」活動除了演唱會，還有屏東在地的文創胖卡市集，要讓民眾有得聽又有得逛。另外，體育場旁仁愛路、勝利路至公園路段將進行道路封閉，封閉時聞為4月13日零點至4月15日上午5點，相關活動內容、交通管制及停車資訊可上屏東縣政府網站查詢。

屏東三大日也可以透過電視頻道MTV台、三立新聞網、Line TV、Live Me觀看。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/