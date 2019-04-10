原來彰化縣移工全國第6多 原因曝光…

2019-04-10 11:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕農業縣的彰化縣外籍移工人數5萬5885人，全國排名第6多，移工多代表工作機會多，遺憾的是，這些工作彰化人不愛，都讓移工搶走了，縣府勞工處分析，因為產業特性及照護人力需求增加，許多事業單位及家庭雇主均僱用外籍移工來補足人力缺口。

根據聯合國世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比例 7%以上稱為「高齡化社會」，14%以上為「高齡社會」，20%以上則為「超高齡社會」，彰化縣早就邁入「高齡化」社會，今年3月底縣內65歲以上老年人口比例為15.54%，超越「高齡社會」門檻，女生比例更占17.05%更高，比例更呈現逐年遞增趨勢，人口老化致使社會福利、醫療照護服務等支出相對增加。

另一方面，縣府調查發現，彰化縣是全國傳統製造業的大本營，廠商密度極高，要以體力付出的勞力工作很多，本國籍勞工不愛做這類勞力工作，廠商只好轉向移工，勞工處指出，移工已是縣內勞動就業市場重要的工作夥伴。

移工多管理格外重要，為了讓移工在工作之餘一展長才，勞工處從這個月起到9月，以半年時間規劃「彰化真美好、移工齊打拚」系列活動，共計3場，首場4月13日在鹿港文武廟前廣場舉辦「幸福彰化-多元文化同盟會」，緊接6月和9月將各有1場。

勞工處長吳蘭梅和新聞處代理處長張志昇今為首場宣傳暖身，邀請大家4月13日一定要來現場感受異國風情，聽異國音樂、看異國傳統歌舞秀。

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