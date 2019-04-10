醫病》肩膀痠痛誤認是五十肩 37歲主管罹「年輕型巴金森症」

2019-04-10 11:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕曾是高階主管的正雄（化名）三年前因肩膀痠痛、手發麻，本以為是五十肩，但多次治療仍沒改善，甚至出現步行遲緩、拿不穩東西的情況，最後確診是少見的「年輕型巴金森症」。

巴金森症是腦部退化性疾病，是因腦部黑質細胞退化死亡，引起多巴胺的量減少而導致的疾病，症狀包括手抖、肌肉僵硬、動作緩慢等。

台大醫院巴金森症暨動作障礙中心主任吳瑞美指出，一般來說，巴金森症大多是超過六十歲以後才容易發生，只有很少數是在四十歲以前發病，以台大醫院為例，大約僅15％巴金森症病患是四十歲以下。

吳瑞美說，早發性巴金森症很難診斷，因為大多會認為一些症狀如關節疼痛等問題是因工作太疲累導致，很難跟巴金森症聯想在一起，也因此容易被忽視。

吳瑞美說，台灣目前約有五萬多名巴金森症病患，醫學上已確認若吸入太多錳，極可能導致巴金森症，因此包括工廠工人、焊接員、常接觸重金屬、有機溶劑等民眾，應多注意工作時別吸入或接觸太多重金屬和化學物品。

至於有巴金森症家族史的民眾是否也是患病高風險族群？吳瑞美說，大部分超過六十歲以後才發病的病患，是因為腦部老化、退化導致的偶發事件，基本上較不會有遺傳的問題，除非四十歲以前就發病的，才屬於遺傳造成。

巴金森病的腦功能損傷不可逆，若沒有及早發現、治療，恐加速患者出現動作障礙、喪失行動能力的時間，更有可能讓患者失去口語表達能力。

吳瑞美說，只要及早發現、按時回診治療，便能維持正常生活，而工作只要沒有繁複的肢體動作，基本上不會有明顯的影響。

她也提到，巴金森症和失智症有些類似、都是腦部退化導致，建議民眾年輕時多參與各類活動、特別是多運動，促進大腦各處神經連結，加上地中海式飲食，應能減少患病風險。

吳瑞美說，現在已有多種巴金森病的治療方式，會依患者不同症狀，提供不同的治療選擇，幫助患者緩解症狀，並延緩疾病惡化，甚至對於多數合併憂鬱症的患者，也能獲得緩解。

台大醫院巴金森症暨動作障礙中心及台灣巴金森之友協會合作，以巴金森病友故事改編，發行「勇敢每一天」的歌曲，寫入真實病友經歷的症狀與心理變化。

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