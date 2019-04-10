2019大高雄治水論壇將於4月29日登場

2019-04-10 11:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「2019大高雄治水論壇」將於4月29日、30日在中山大學國研大樓舉行，今年度治水論壇主題為防洪韌性城市，水利局長李戎威表示，這次治水論壇邀請荷蘭、英國、美國先進國家，期望透過荷蘭低地國治水技術、英國泰晤士河洪水整治經驗、美國防災管理進而交流，加強高雄港灣城市的治水能力。另也邀請以色列分享如何解決水荒問題還成為水資源豐沛國家，進而省思為什麼多雨氣候的台灣在鬧旱災，而沙漠水荒的以色列不缺水。

李戎威指出，高雄是個港灣城市，山坡地佔全市面積3/4，而沿海地區海拔高度雖未低於海平面也相差不遠，面對極端氣候常有土石流、水患等複合性災害的潛在危機，就是要好好思考韌性為目標的水患治理，重點就不該只是防洪而是避免讓淹水造成災害，更直白地說不是「不淹水」而是「不怕水淹」的概念。

水利局主辦的「大高雄治水論壇」今年邁入第9屆，永續深耕提供國內外互動交流平台，為國內首屈一指的水利專業論壇，邀請到高雄治水總顧問李鴻源教授、屏科大工學院院長丁澈士、成大防災中心主任謝正倫、中山大學水資源中心主任楊磊教授、執行秘書于嘉順博士、國家災害防救科技中心組長張志新及產業界許勝田博士、張瑞文董事長等多位國內各界專家。

李戎威指出，除了多位國際知名專家學者共同參與外，更針對總合治水策略、河川在暴潮、防潮、航運及污染方面，綜合治理、都市防災、水資源實務交流等四大面向發表專題演講及深度與談交流，即日起至24日受理報名，名額有限，額滿為止，相關資訊請上活動網站，（https://khwater.com.tw/）下載報名表，歡迎全國各界共同參與，進行國際產、官、學的專業技術與實務經驗交流，並打造高雄遠離水患，安全永續的宜居環境。

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