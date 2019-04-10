教育學院院長涉抄襲妻子論文 輔大：均通過內外審查

2019-04-10 11:15

〔記者周湘芸／新北報導〕現任輔仁大學教育學院院長、大專院校體育總會祕書長曾慶裕，遭爆其於2003年申請升等教授的論文，涉抄襲妻子、大華科技大學退休副教授梁玉秋的碩士論文。對此，輔大公共事務室表示，原升等論文已於2003年2月完成審查，去年外審與經過學術倫理審查小組審議，已將結果送校級教師評審委員會決議通過，並回報教育部。曾慶裕則因全天授課不便多做回應。

據《鏡週刊》報導，曾慶裕2002年10月申請升等教授的論文《我國職業棒球選手工作壓力與生活型態之研究》遭控抄襲妻子、大華科技大學退休副教授梁玉秋攻讀輔大體育系的碩士論文《國民中學棒球教練工作壓力與工作倦怠之研究》，其中，176頁有近2成涉嫌抄襲。

而曾慶裕當時卻在答辯文件中稱夫妻以整合型研究共同合作並各自發表，其成果皆可視為共同著作，對共同著作之引用不算是抄襲。

對此，輔大公共事務室表示，原升等論文已於2003年2月完成審查，而後涉及學術倫理事項，本校於2018年則依「輔仁大學學術倫理管理實施辦法」，再次外審與經過學術倫理審查小組審議，並將結果送校級教師評審委員會決議通過，審查結果已報教育部。

輔大也強調，本校教師升等論文審查機制，依「輔仁大學教師升等辦法」分為三級三審制，並有校外專家審查機制，均符合「教育部專科以上學校教師資格審定辦法」。

輔大教育學院院長曾慶裕遭爆其升等教授論文涉嫌抄襲妻子碩士論文 。（記者周湘芸攝）

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