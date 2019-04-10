海生館鯊魚不吃其他魚 網疑難道「吃素」？ 釣出小編揭真相...

2019-04-10 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕海生館擁有豐富海洋生物，成為不少民眾攜家帶眷遊玩的好去處，日前在PTT版上出現一則名為「為什麼海生館的鯊魚不吃其他的魚」的問題，引起不少網友爆笑回覆「可能吃素」、「那是工讀生扮的啦」，讓海生館官方也出面發文闢謠，揭開真相。

網友在PTT上發問表示，前幾天跟家人一起去海生館，看著鯊魚游來游去，但覺得很奇怪，明明關在一起的其他魚都是牠的獵物，怎麼不會看到鯊魚自助餐的畫面？是不是那些鯊魚是素食主義者？有沒有鯊魚的八卦？

該篇文章引出不少網友爆笑回應「那些是工讀生啊，下班有便當」、「你沒注意到它們都照同一個軌跡在游泳嗎？」、「他們有簽約啦，上班時間要好好表演」、「鯊魚已全面自動化，現在一個人要顧7隻機械鯊」、「你不知道海生館的鯊魚吃素的嗎？」下方留言網友紛紛發揮想像力，整個歪樓。

對此海生館也看到PTT上的文章，在臉書上發文闢謠，表示鯊魚屬於海中兇猛的肉食者，不過每天閉館前半小時工作人員都會用後場工作車將近百公斤的餌料投入池中，讓魚兒飽食一頓，所以遊客才會看到鯊魚與小魚和平共處的畫面。

海生館解釋，每日皆有固定的餵食時間，比較不會發生鯊魚吃小魚的現象，除非「沒有被餵飽」，所以並不是因為鯊魚吃素或是感情好，文章一出網友留言道「強了...剛看完PTT馬上看到這篇回文，這更新速度屌打國內各大媒體」、「我還是選擇相信工讀生呵呵」。

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