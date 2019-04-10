少跑一趟地政所 東縣申辦農業災損救助更方便！

2019-04-10 10:22

［記者張存薇／台東報導］台東縣是農業大縣，每年也常因颱風豪雨、焚風等造成農業損失，農民申請救助時常因地籍謄本過期或失效、必須再跑一趟地政事務所，花時間又花錢，台東縣長饒慶鈴今天與各鄉鎮市長簽署「幸福農民」宣言，申辦農災時可直接在公所請領地籍謄本。

地政處長沈碧恕指出，申請農災補助需要印章及身分證件、存摺、租約書、土地所有權狀或第一類土地登記謄本，但第一類土地登記謄本效期必須在3個月內，也限本人申請，農民常因攜帶錯誤或不齊全，到了公所還要再跑一趟地政所。

縣長饒慶鈴強調，尼伯特風災期間，全縣申請農災農戶達9000多戶，公所申辦窗口被擠爆，而粗估農民因申請農災交通往返費用及無法工作的工資每天高達千萬元，因此地政處推出「創新、應用、整合」的新措施，幫農民省時間，而今天起至19日剛好是梅子農災受理期間，即可適用新措施。

沈碧恕說明，即日起公所可以直接查閱並列印出申請人的「一類謄本」，若公所工作煩忙，也可傳真至地政所，地政所1日內會把地籍謄本送至公所。

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