避免陣頭衝突 雲林各宮廟簽約制書

2019-04-10 09:20

［記者黃淑莉／雲林報導］白沙屯媽祖徒步北港進香11日抵達北港，加上北港朝天宮遶境本月23日登場，為遏止有人滋事及陣頭衝突，北港警分局昨天下午邀集相關單位及轄內各宮廟領袖開協調會，並與在地廟宇簽訂「制約書」，約制出陣人員不得有暴力等不理性行為。

北港分局長廖志明表示，白沙屯媽鑾轎預計11日上午抵達北港鎮，緊接著23、24日朝天宮舉辦遶境活動，為防非理性引發之暴力衝突及避免遶境陣頭鬥毆、青少年聚眾滋事，警方邀請各宮廟的意見領袖及相關人員召開活動協調會，與在地廟宇簽訂防制公約，宣示警方嚴正執法決心，並透過事先勸導約制，避免衝突情事發生。

另因應人、車湧入，會議中還提出多項措施，包括由各宮廟增派民力協助疏導人車，規劃攤販專區，約制鞭炮煙火燃放時間及避免雙方車道擺設。

此外，警方也會加派警力埋伏監控，防制竊盜、搶奪，並在易生糾紛地點規劃警力於鑾轎抵達前防止衝突發生，確保鑾轎遶境安全。

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