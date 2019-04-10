2019台北米其林榜單揭曉 頤宮中餐廳蟬聯三星寶座

2019-04-10 11:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕被譽為美食界聖經的米其林指南登台第2年，今天上午正式公布「2019台北米其林指南」，今年一星餐廳從17家增為18家，二星餐廳從2家增為5家，三星維持1家，新進榜餐廳5家中，鰭天本首度入榜就摘2星，君品酒店頤宮中餐廳則再次穩坐三星寶座。

一星18家 山海樓等4家首次摘星

台北米其林名單今天上午公布，由米其林國際總監Gwendal Poullennec一一唱名宣布，首先宣布18家一星名單，包括IMPROMPTU BY PAULLEE、LOGY、山海樓、台南担仔麵、大三元酒樓、大腕、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和日本料理、吉兆割烹壽司、侯布雄法式料理、Longtail餐館、明福台菜海產、MUME、鮨野村壽司、鮨隆壽司、亞都麗緻天香樓、台北文華東方雅閣，其中IMPROMPTU BY PAULLEE、LOGY、山海樓、台南担仔麵4家餐廳都是首次摘星。

二星5家 鰭天本首度進榜就摘二星

接著公布二星名單共有5家，分別是RAW、鰭天本、態芮Taïrroir、祥雲龍吟、喜來登請客樓，其中鰭天本今年首次摘星，RAW和態芮Taïrroir去年獲得一星，今年升到二星，祥雲龍吟和喜來登請客樓則蟬聯二星。

君品酒店頤宮中餐廳蟬聯三星寶座

最後公布三星名單，去年拿下三星殊榮的君品酒店頤宮中餐廳再次穩坐三星寶座。

米其林星星評鑑標準包括食材品質、廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力、料理中展現的個性、是否物有所值及餐飲水準一致性，並給予一到三星等級。

獲得一星的餐廳表示在同類別裡出眾；二星代表廚藝高明、值得繞道前往；三星為最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。

本報直播

2019台北米其林今天公布，IMPROMPTU BY PAUL LEE首次摘星，是國內首家提供板前用餐體驗的西式餐廳。（IMPROMPTU BY PAUL LEE提供）

米其林美食發佈會10日於東方文華飯店舉行，台灣米其林董事長毛行健開場致詞。（記者羅沛德攝）

去年獲得米其林三星的君品酒店頤宮中餐廳，今年再度蟬聯三星寶座。（君品酒店提供）

2019台北米其林指南公佈，RAW、祥雲龍吟、Tarroir態芮獲得二星，圖為所在大樓外觀。（資料照）

台北喜來登飯店請客樓今年獲得二星。（資料照）

亞都麗緻天香樓。（資料照）

台北文華東方雅閣（業者提供）

logy首次摘星。（記者凌美雪攝）

金蓬萊遵古台菜。（資料照）

菲力老饕牛排。（教父牛排提供）

鰭天本首次摘星就獲得二星殊榮。（擷自臉書）

吉兆割烹壽司。（擷自臉書）

台北米其林名單10日上午公布，摘下一星的餐廳主廚於台上合影。（記者羅沛德攝）

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