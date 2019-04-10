輔大教育院長涉抄襲妻子論文 30頁複製貼上扯居里夫人

2019-04-10 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕現任輔大教育學院院長的國內重量級體壇人物、大專院校體育總會祕書長曾慶裕，遭週刊爆料，16年前申請升等教授的論文，涉及抄襲妻子、大華科技大學退休副教授梁玉秋的碩士論文，30頁多處段落雷同，甚至有5頁半直接文字和標點符號「複製貼上」。對此，曾慶裕表示，他在體育界服務已久，為人可受公評。

《鏡週刊》報導，2002年10月曾慶裕申請升等教授的論文《我國職業棒球選手工作壓力與生活型態之研究》，涉嫌抄襲妻子梁玉秋的輔大體育系碩士論文《國民中學棒球教練工作壓力與工作倦怠之研究》，多處段落直接「複製貼上」，176頁竟有近2成、共30頁涉嫌抄襲。

對於論文涉嫌抄襲，曾慶裕回覆校方的書面答辯文件中搬出「居禮夫人」，稱夫妻以整合型研究共同合作並各自發表，其成果皆可視為共同著作，對共同著作之引用不算是抄襲。

曾慶裕回應，此案全部依教育部及學校相關法規處理，檢舉人有其他意見「我也不予置評、那是他的權利」。曾慶裕還說，他已在體育界服務已久，為人可受公評。

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