中華藝校春季展演 「有情」藝術聯展 在高市府中庭登場

2019-04-10 08:34

〔記者張忠義／高雄報導〕〕中華藝術學校2019「有情」春季展演系列活動在高雄市府四維行政中心登場，教育局主秘李黛華代表局方出席，期許該校發揮無限的藝術能量與創意，讓夢想發光發熱，每位華藝人迎向更璀璨的人生舞台。

中華藝校校長吳梅嵩表示，人間有情、世間有愛，因為有情才有動力與關懷，才能發光發熱，而有情亦象徵最好的情感栽培，對於藝術養成教育而言，更是不可或缺的元素。

因此，今年的春季展演主題定名為「有情」，希望學生能以愛做為出發點，將個人所觸及的一切人事物，延伸出不同層次的內容及多元學習的風貌。

他認為，讓創作者回溯對每個作品的故事、想像的源頭和創造的起點，並從不同領域的對話、經驗及場景，共同創造出屬於每個人與所有人的「有情」世界。

例如影劇科的「戲說青春」劇展，則是改編《梁山伯與祝英台》這齣家喻戶曉的歷史經典之作，透過歌劇、歌舞劇的形式，加入燈光變化、舞台技術、多媒體影像，呈現刻骨銘心的愛情及友情，勾畫出人間有情、情感交織的情境。

又如多媒體動畫科，推出「天生好動」動畫展，以關懷實驗動物倫理的電玩遊戲作品「人耳鼠大逃亡」，透過娛樂遊戲平台，認識實驗動物福利倫理問題，激發觀眾同理心，以及關注動物的處境。另一部創意動畫作品「Lost」，就是以沉迷3C遊戲為劇情背景，探討家庭之間的「親情」關係；在動畫中的B-Box口技音效，則是與影劇科跨科合作演出，相當具有獨創性。

華藝校方強調，「有情」春季展演系列活動，有逾千件作品巡迴高、屏六大展演場地，十三個展演場次，呈現該校豐碩的藝術教學成果，也實踐「創意不離手•藝術帶著走」的跨領域學習的最佳寫照。

中華藝校今年的春季展演主題定名為「有情」，希望學生能以愛做為出發點，將個人所觸及的一切人事物，延伸出不同層次的內容及多元學習的風貌。（記者張忠義攝）

中華藝校春季展演 「有情」藝術聯展，呈現該校豐碩的藝術教學成果，也實踐「創意不離手•藝術帶著走」的跨領域學習的最佳寫照。（記者張忠義攝）

中華藝校校長吳梅嵩表示，人間有情、世間有愛，因為有情才有動力與關懷，才能發光發熱，而有情亦象徵最好的情感栽培，對於藝術養成教育而言，更是不可或缺的元素。（記者張忠義攝）

中華藝校春季展演在市府中庭登場，歡迎民眾來欣賞學生作品。（記者張忠義攝）

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