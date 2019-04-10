04/10 各報重點新聞一覽

2019-04-10 06:27

自由時報

蔡賴昨先後開記者會 中執會今聚焦初選期程

民進黨總統初選協調期將於後天截止，蔡英文總統與前行政院長賴清德之間毫無交集，中執會今天擬討論延長初選期程方案，展延協調期。黨內高層指出，黨內多數盼此事圓滿、有轉圜餘地，不希望馬上演變成「零和遊戲」，雖然賴反對再延後，但大家還是覺得要冷靜思考怎麼處理。

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每30分鐘收費3000元 物品掉國道 將收清理費

國道用路人請注意！高公局預定在今年下半年實施行駛車輛若有物品掉落在國道上，汽車駕駛或車主需負擔清理費用。根據規劃，單一車道散落物處理時間從高公局接獲通知起，超過三十分鐘，每半小時將收三千元；若散落物佔兩車道共兩小時，將收取兩萬四千元處理費用。處理費依清潔時間及佔用車道數累計計算，收費沒有上限。

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跨國走私偽鈔債券 市值達375億

我方破獲歷年來最大宗偽鈔走私案！六十七歲國際偽鈔集團在台代理人陳姓女子，涉自中國走私幣值達五億圓日幣的舊版一萬圓日幣偽鈔來台，再販售給詐騙集團轉至日本、東南亞等國脫手，辦案人員日前逮捕陳女，在其住處查扣大批偽造日幣、德國馬克債券及也疑偽造的一百萬元面額美金三張；檢巡指出，該些偽鈔和債券若是真鈔真券，換算後市值高達三百七十五億元台幣，全案宛如香港電影「無雙」翻版。陳女已遭收押偵辦。

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蘋果日報

決裂 今天中執會攤牌 蔡英文：黨只要初選 就從沒贏過 賴清德：若我贏初選 盼總統支持

蔡英文、賴清德，正式決裂。爭取連任的總統蔡英文昨罕見親上火線，痛陳民進黨總統選戰只要進入初選大選就沒贏過，初選勢必激起支持者的矛盾，隔空向喊著一定要走完初選的賴清德開砲。不到4小時，行政院前院長賴清德就不甘示弱開記者會回嗆，若他贏得初選，蔡也能支持，就沒有分裂問題；還說2008、2012年大選失利主客觀因素多，歸咎初選並不客觀。民進黨中執會今開會，蔡賴互不相讓情況下，若今未決議延長初選協調時程，蔡、賴下周就將進入民調殊死戰。

民主蒙塵 佔中九子全有罪 陸委會批：凸顯一國兩制危險

香港史上最大規模的公民抗命行動「雨傘運動」落幕4年多後，運動發起人終究還是逃不過司法追殺！香港法院昨裁定，傘運發起人戴耀廷等3人觸犯「串謀公眾妨擾」等罪，另6人則觸犯「煽惑他人作出公眾妨擾」等罪。中國外交部昨不顧香港在「一國兩制」下享有的司法獨立，竟稱裁決屬「中國內部事務」，我陸委會痛批，此事已凸顯「一國兩制」危險本質。

聯合報

不僅空汙更爆水汙 中市府擬勒令中火1~4機組停工

台中火力發電廠燃煤發電空汙引發關注，根據資料顯示，中火不僅空汙嚴重，連電廠廢水也出現硝酸鹽氮超標，最高時是標準值的兩倍；含重金屬的廢水一旦汙染海域，可食用的海藻魚類進入人體，可能致癌。對此台中市政府擬開罰千萬，並令中火一至四號機停工。

蔡英文、賴清德直球對決 喊話黨中央

民進黨總統初選還在協調期，已擦出火花。在「蔡賴會」無交集後，蔡英文總統及行政院前院長賴清德昨天相繼表達堅定參選的決心，蔡英文在總統府舉行記者會表示「我沒有怯戰的紀錄」，賴清德也舉行記者會表態「堅定走完民主程序」，賴還說，如果自己贏得初選，希望蔡也能支持他。

中國時報

藍營基層 促4月徵召韓

國民黨基層籲請高雄市長韓國瑜出征2020心切，中央委員徐正文9日召集22縣市黨代表，「五案齊進」呼籲黨主席吳敦義盡速徵召韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選。徐正文強調，民進黨4月就會決定總統提名人選，國民黨直到7月底才召開黨代表大會，「到時一切就太遲了」，要求黨中央5月前召開大會，正式徵召韓國瑜參選總統。

隔空互嗆 蔡賴之爭白熱化

蔡賴周一會「先禮後兵」，昨日相繼召開記者會，亮底牌表達強硬立場！蔡英文總統率先開炮，強調執政黨提名要考慮對國政造成的影響，對初選是否延後等技術性問題，要黨中央保持最大彈性，讓協調小組能尋找出最佳勝選組合；賴清德隨後表達參選的決心不變，並嗆蔡「我若贏得初選，她也一樣要能夠支持我！」

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