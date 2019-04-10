白沙屯媽祖遶境台中 駐駕警局並進入國小

2019-04-10 00:30

〔中央社〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香活動，吸引大批信徒相隨。媽祖鑾轎今天在台中龍井分駐所短暫駐駕，還受到追分國小歡迎，進到校內讓學童鑽轎底，讓信徒相當興奮。

白沙屯拱天宮媽祖南下雲林北港朝天宮進香，8日凌晨1時20分起駕出發，展開10天9夜徒步長征，今年報名隨香的「香丁腳」達5萬人，創下歷史新高，白沙屯媽祖以路線不固定，憑媽祖旨意而聞名。

媽祖鑾轎今天上午5時從台中市清水區起駕，清晨6時30分進入台中市龍井區，在市區遶行後進入台中市警察局烏日分局龍井分駐所，因往年白沙屯媽祖曾到訪大肚與追分派出所，今天造訪龍井分駐所，並駐駕在分駐所前廣場，讓許多員警與信徒相當興奮。

接著媽祖鑾轎起駕後，又沿著沙田路經過大肚市場，前年白沙屯媽祖回鑾時，曾到訪追分國小，今年校方在校外圍牆上掛上布條，歡迎媽祖再度到訪，下午2時多媽祖鑾轎經過追分國小後，又突然轉向衝回學校，讓全校師生又驚又喜，學童也逐一排隊鑽轎底，媽祖鑾轎遶完學校一圈後，在下午2時15分離開校園。

白沙屯媽祖預計11日中午前後抵達北港，12日凌晨進火，17日回宮。（編輯：嚴思祺）

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