高市資源回收榮獲金質獎

2019-04-09 22:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保署今年頒布全國去年機關資源回收績效，高市資源回收率提升為54.21%，每人每日垃圾清運量降至0.44公斤，奪下直轄市組金質獎，並獲得團體獎勵金150萬元。

環保局長袁中新表示，高市資源回收率由100年41.03%提升至去年54.21%，每人每日垃圾清運量也由0.49公斤降至0.44公斤，更推出多項創新作為，如去年擴大設置ARM自動資源回收機，結合捷運一卡通自動回收加值及環保集點模式，提供民眾便利及創新回收管道。

環保局更於高市38處行政區，設置75處希望種子資收站，提供民眾持回收物兌換宣導品的活動，另結合民間產業4大超商、量販店及百貨公司等業者，共同推動資源回收工作，辦理回收兌換活動及DIY教學等，讓購物與環保政策結合，創造更多回收新亮點，有效提升高市回收量，受到評審肯定與嘉許。

高市歷經一番激烈競爭後，獲得行政院環境保護署肯定給予金質獎，環保局表示，此份榮耀有賴市民支持及響應，未來將結合民間企業及汲取國外和其他縣市創新作為，在資源回收工作上，不斷突破及創新，提供下一代良好的環保教育，並將回收與觀光結合，推動具在地特色的綠色觀光產業鏈。

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