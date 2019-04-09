衛武營啟動大眼睛大耳朵計畫 友善視障與聽障族群

2019-04-09 22:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今啟動大眼睛大耳朵計畫，以視障與聽障族群為對象，藉由無障礙軟硬體設施建置，營造友善場館空間，親近衛武營、感受表演藝術的美好，促進文化平權大步邁進。

衛武營攜手富邦金控，在社團法人台北市視障者家長協會、台灣手語翻譯協會的協助下，提出大眼睛與大耳朵場館友善計畫，包括場館體驗、無障礙網站的建置、點字文宣的製作，以及藝術參與等。

藝術總監簡文彬表示，衛武營重要使命之一是推展文化平權，開館以來很多民眾前來場館參觀，很快發現介紹場館的服務，對於視聽障朋友的確不友善，經歷數個月密集與台北市視障者家長協會、台灣手語翻譯協會溝通，透過大眼睛大耳朵計畫，找出適合視聽障朋友的場館導覽方式。

值得一提的是，衛武營推動大眼睛大耳朵計畫，過程中遭遇不少挑戰，以提供場館介紹點字文宣為例，原有製作儀器僅能將文字轉換為點字印刷，因此書中照片、廳院輪廓等圖像，仰賴設計師與製作廠商花費一番功夫才客製完成。

衛武營為讓視障朋友感受4個廳院座椅布料的特殊紋路，特地請原有荷蘭廠商協助，取得同樣布料放入大眼睛朋友使用的導覽書，甚至對於自然手語和文字手語，有著大不同等各種挑戰，無障礙網站也同步建置中，未來完成後可透過網站，獲取感興趣及符合需求的表演節目。

衛武營表示，藝術參與規劃2檔共3場在榕樹廣場舉行的共融參與式活動，包括8月24日舉辦「樹洞電音董茲董」活動，現場邀請2組電音團體，利用影像變化與聲響震動，讓聽障朋友感受一場被音浪打到的電子派對。

衛武營指出，8月30、31日的大耳朵專場無聲電影放映專場，精選榮獲奧斯卡最佳實境短片獎《沉默的孩子》，和講述3名聽障人士的紀錄片《在英國發現自己》，透過手語翻譯分享這兩齣寓意深遠佳作。

衛武營指出，場館體驗導覽以視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺與體感作為溝通方式，輔以手持iPad、中英文點字文宣、觸覺圖片、手語翻譯和專業導覽志工，讓視、聽障朋友在衛武營公共空間遊走、認識衛武營之美，導覽服務時間為每月1次、時間70分鐘，採官網線上預約制，每場開放5組共10個名額，即日起開放5月至7月的預約報名。

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