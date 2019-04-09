嘉縣新港鄉迎大甲媽 免費供餐處達50處

2019-04-09 22:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台中大甲鎮瀾宮「大甲媽」7日起駕進行9天8夜遶境活動，預計明天中午11點半到2點之間抵達嘉義縣新港鄉崙子大橋，今天新港鄉全鄉總動員，除掛設布條迎駕，在中正路、大興路、新民路及中山路等設有免費供餐處多達50處，嘉義縣環保局為推廣減量一次性廢棄物，設置環保餐具自助租借機，希望信眾參與遶境盛典也愛護地球。

大甲媽遶境隊伍明天中午11點半到下午2點預計抵達崙子大橋，下午遶境新港鄉，晚間駐駕新港奉天宮，11日上午8點在奉天宮廟前廣場舉行祝壽大典，晚間10點舉辦回駕典禮。

今不少信眾陸續湧入新港，新港文教基金會也依照以往，在新港鐵路公園設置「環保惜福供餐處」，除提供素食餐食，還設有200個座椅，讓信眾吃得有尊嚴。

基金會董事長陳政鴻說，自大甲媽遶境新港，基金會就提供免費供餐，迄今32年，近7年供餐處固定設在新港鐵路公園，且為了提倡垃圾減量、廚餘減量，供餐處提供可重複利用的餐具，並鼓勵信眾將餐點吃乾淨、盡量不要有廚餘，如信眾自備餐具，還提供小禮物給予鼓勵。

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