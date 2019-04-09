墾丁音樂季退燒 2秘境竄紅成觀光領頭羊

2019-04-09 22:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁音樂季今年開始名存實亡，但當地業者都看得出來，進音樂場人數早就少之又少，多數遊客都是南下享受春夏間的溫和氣候及氛圍，這段「行家」最推薦的墾丁旅遊時節，在沒有音樂季「推廣」後，官方期盼社區遊程帶起墾丁新觀光熱潮，其中甫開放的東海岸秘境「溪仔口」及「鼻頭草原」，已經突破千人申請入園，儼然成為淡季觀光領頭羊。

「你有預約去鼻頭草原、溪仔口嗎？」從4月初至今，恆春半島詢問度最高的，絕對不是墾丁音樂季，而是國家公園成立至今首次正式開放的兩處生態保護區秘境，不只外地遊客瘋狂，甚至許多當地居民也揪團預約體驗，火紅程度連墾管處人員都驚訝。

根據墾管處初步統計，2處秘境自上月28日開放受理接受報名後，除週二固定休園，目前已預約到5月21日，初步統計已經超過千人報名，尤其週末期間的預約更是一位難求，在旅遊淡季相當罕見，已經躍升近期最熱門的墾丁生態保護區。

墾管處表示，這2處生態保護區難度不高，拍出來的「網美」照片非常漂亮，加上解說導覽費用為溪仔口每團（10人）3600元、鼻頭草原（10人）1800元，每人平均價格比遊樂園區便宜，才很快成為民眾旅遊踏青最愛，期盼這些景點帶動恆春半島各大社區旅遊，引領民眾看到不一樣的墾丁。

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