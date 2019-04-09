電廠、海生館接力救援 綠蠵龜「達達」今野放

2019-04-09 22:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕海龜是近年民眾最喜愛的海洋生物之一，高雄興達電廠去年9月在廠房進水口發現受困綠蠵龜，緊急救援至屏東海生館，經過近7個月治療復原，取出體內的塑膠垃圾，還取名「達達」，電廠人員及海生館昨天帶著牠到鄰近後壁湖海域野放，盼牠回家後健康生活。

「達達」是去年9月27日在興達電廠海水進口的攔污設備發現受困，當時發現牠肩膀及腹部皆有傷口，但生命狀況穩定，從興達電廠一路送往到海生館，3小時的車程中，電廠人員細心的替綠蠵龜蓋上濕棉布保濕，並確保綠蠵龜與行進方向一致，以避免海龜暈車，經海生館團隊悉心照料，近期痊癒且可自行潛水覓食，各項指標均達野放標準。

海生館特別邀請車城國小學童參與野放，就海龜救傷及照護進行解說，並呼籲大家愛護環境珍惜海洋，降低海龜因人類而受傷的機率，獸醫也強調，海龜治療時，體內仍有吞下部分塑膠垃圾，造成健康狀況不佳，也呼籲民眾減少使用塑膠製品。

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