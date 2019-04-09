不要過度迷信微創 33歲護理師罹子宮頸腺癌第1期 術後半年復發1年病逝

2019-04-09 23:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名32歲護理師罹患子宮頸腺癌第1期，腫瘤4公分大，不想剖腹開刀，加上想生育、愛漂亮，選擇腹腔鏡手術，結果半年後復發，只能保守治療做化療，1年後於去年病逝，醫師提醒，權威醫學期刊《新格蘭雜誌》去年12月發表子宮頸癌腫瘤大於2公分就應接受剖腹手術，才能將病杜清除乾淨。

中山醫學大學附設醫院副院長、台灣女性癌症協會理事長曾志仁指出，美國排名第一的安德森醫院進行10年以美、歐、日、韓等32國的子宮頸癌第1期患者，共620人進行雙盲研究分析，發現以腹腔鏡微創手術比剖腹開刀的死亡率多10%，且多4倍復發率。

患者分為兩組做腹腔鏡（包括一般腹腔鏡及達文西機器人手臂手術）及開腹手術分析，發現4.5年的存活率分別為86%及96.5%，存活率減少10%，但如果腫瘤小於2公分，存活率則沒有差別，因此如果腫瘤小於2公分且無淋巴等轉移，則可使用腹腔鏡式手術，如果有生育需求也可保留子宮。

曾志仁說，之前一名37歲婦人結婚3年，發現罹患子宮頸癌第1期，不過腫瘤為1.5公分，也有傳宗接代的壓力，接受腹腔鏡手術切除病灶並保留子宮，1年半後就懷孕了，現在孩子已經5歲。

曾志仁表示，子宮頸癌手術要選擇開腹或腹腔鏡手術，取決於「黃金數字2公分」因為腫瘤大於2公分時腫瘤易脆化、游離、擴散到腹腔，如果只用腹腔鏡手術，手術難度增加且不易清除乾淨，提醒女性不要因愛美或對微創手術的迷思，為了生命，仍建議大腫瘤仍應剖腹開刀。

曾志仁說，2012美國NCCN（癌症聯合會議）即規範子宮頸癌小於2公分腫瘤才能保留子宮，因此他在5年前就應用於子宮頸癌第1期的手術，小於2公分腫瘤施行腹腔鏡微創手術，大於2公分則做開腹手術，統計患者存活率達95.6%，比一般醫學中心存活率90%、區域醫院88%較高。

曾志仁也提醒，子宮頸癌仍是女性癌症死亡率第9位，每年新增1500病例，好發於42至45歲，但現在性行為提早，子宮頸癌也年輕化，35歲以下患者比以前多15%，國康署雖補助30歲以上婦女免費子宮頸抹片，但是只要有性經驗，就建議21歲可開始做抹片檢查，及早發現治療，並盡量施打子宮頸疫苗預防。

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