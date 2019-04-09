核二核燃料中期乾貯 新北市憂成最終貯存場

2019-04-09 21:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕為因應核二廠用過核燃料貯存問題，台電將於核二廠附近興建用過核燃料中期貯存設施，由於台電擬使用新款的M型（MAGNASTOR）護箱，而提出環差報告，不過民間團體擔憂安全問題，新北市府也要求不能成為最終貯存場所。但最後專案小組仍決定讓此案過關，後續將送環評大會做確認。

核二廠乾式貯存計畫於1996年通過環評，後來因由美國NAC及我國俊鼎公司團隊之M型護箱得標，因此提出變更計畫，今於環保署進行專案小組第二次初審。今日資料台電主要將M型護箱相關資訊及配置規劃進行補充，並描述國際間使用情形。

核二廠乾式貯存第一期為露天乾貯，第二期才採室內乾貯，雖然此案不若核一廠乾式貯存面對土石流等疑慮，但民間團體仍憂心安全問題，台灣蠻野心足律師蔡雅瀅就提到當地可能有硫磺溫泉的問題，擔心影響護箱安全性，另外她也建議應該「一步到位」，直接室內乾貯。

新北市政府代表則要求，乾貯設施一定要按圖施工，並且台電及原能會都要出來說明、對安全掛保證；同時，也希望中央政府公開宣示，新北市不會是核廢料最終處置場，並且清楚說明集中或最終處置場規劃期程，以杜絕民眾疑慮。

台電強調，會非常審慎監控護箱的安全，至於日前的核安會議也已經明確提到新北市地質條件並不適合做為最終處置場。在環委普遍認為本次相關說明資料已經依據上次審查意見做補充情況下，專案小組作成「建議通過」結論，台電需再補充資料後提送環評大會審議確認。

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