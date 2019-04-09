全運會花蓮男網代表權抽籤 家長控黑箱作業

2019-04-09 21:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2019全國運動會10月將在桃園舉辦，花蓮縣體育會網球委員會本週日將舉辦男網單打選手選拔賽。家長昨出面指控，本月1日的選拔賽賽程抽籤未事先通知延期，當天選手都沒人來，只有他和兒子傻傻地跑去「等無人」，事後他在Line群組發問才被通知「延期1天」，質疑選拔賽賽程安排搞黑箱！縣教育處體健科表示，委員會可能程序上有瑕疵但「應非故意不辦抽籤」。

花蓮縣體育會網球委員會昨下午發出聲明，網球委員會主委麥彥彬說，當天臨時通知改抽籤日期，原因是承辦的競賽組長當天突發高燒，服藥後造成昏睡過頭，清醒時已過抽籤時間，組長當天傍晚也在比賽line群組「花縣網球比賽公告討論區」致歉、通知2日下午補行抽籤，抽籤過程均有公開錄影、錄音，絕無黑箱作業。

麥彥彬也說，家長硬要把事情往壞的方向想，他也沒辦法，過去比賽有沒有抽籤「應該去問以前的主委跟總幹事」，他和現任總幹事都只有上任1年多。陳姓總幹事則表示「由主委統一發言」。花蓮縣教育處體健科長白鴻儀說，目前瞭解，承辦組長是因為生病，且2小時後也有通知補辦，非故意不抽籤。

花蓮縣體育會網球委員會辦理今年全運會的網球公開組選拔，將在本週日辦縣選拔賽，爆料的吳姓家長的兒子參加的是男子單打公開組，選拔賽採淘汰賽制、取4人獲得花蓮縣代表權。家長說，19歲兒子是男網單打選手，依選拔賽競賽規程，原訂1日下午4點在縣立網球場管理室辦理賽程抽籤，他第一次陪兒子參加，到場卻發現管理室「唱空城」，兩人等了15分鐘後，透過line群組詢問「沒人來抽籤，不是今天4點抽籤嗎」？

吳說，依照體育會章程規定，更動比賽流程需提前1週前報備，但在未通知延期下，公開組包括他兒子有16個選手，只有他兒子到場抽籤，其餘選手都缺席，他質疑「委員會根本不打算辦抽籤」。吳說，他聽兒子提過，網球委員會的花蓮縣選拔賽，排的抽籤日都是象徵性質未實際抽籤，賽程都是陳姓總幹事自己排，藉此讓身兼教練的總幹事所指導選手取得代表權，同群組也沒有人敢得罪陳。

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