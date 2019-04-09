捐款砍半 甘霖與阿聰師義賣母親節蛋糕520組合作送餐費

2019-04-09 22:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕甘霖基金會為台中市900多名獨老、弱勢長輩及身障者送餐，每年自籌經費600多萬，但捐款愈來愈少，現在每個月比去年同期每月少30萬，今年特別與阿聰師糕餅合作推出母親節蛋糕禮盒520元義賣，民眾每買一盒蛋糕，阿聰師將捐出100元作為送餐經費，慶祝母親節也做公益。

甘霖基金會指出，送餐服務已經20餘年，持續送餐給台中市900多位長輩，除了台中市，最遠到彰化縣芬園，是目前台中市送餐量最多的機構，雖政府針對中低收入戶每餐補助65元，但基金會每餐經費120元，必須自籌經費，每年至少600多萬。

但近年捐款來愈來愈少，今年農曆年後每個月捐款比去年同期縮減逾30萬，為了能持續為弱勢長輩和身障者送餐，與阿聰師合作推出母親節蛋糕禮盒，以我愛您諧音，義賣價520元，每賣出一盒，阿聰師就捐出100元。

阿聰師說，自己17歲就開始學做糕餅，現在能為社會弱勢族群貢獻力量，常常看到甘霖的志工在大街小巷送餐給長輩，印象很刻，這次準備的禮盒為芋泥捲和抹茶紅豆捲組合義賣，回饋給在地需要幫助的獨居長輩。

甘霖基金會林錦雪執行長也說，每一年送餐需求都不斷增加，募款負擔更加重，期盼母親節蛋糕義賣共襄盛舉，讓弱勢長輩溫飽。

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