「崩瓦 Bonwa Café」沒有了！ 亞洲統神副業驚傳倒閉

2016年統神資助老婆003圓夢，在台北市永和區開設一間咖啡廳「崩瓦 Bonwa Café」，近期驚傳疑似歇業。（圖片擷取自「亞洲統神－張嘉航」臉書）

2019-04-09 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕知名遊戲主播亞洲統神張嘉航在直播圈以「敢言」聞名，直播至今累積了不少粉絲，不過在近期卻傳出副業咖啡廳疑似因經營不善而倒閉，令粉絲大嘆尚未前往光顧便向隅。

統神在迅速竄紅後，曾與另一位主播基隆東共同主持網路電視節目「統神電台」，而該節目在2018年3月30日在觀眾殷殷的目送下停播，除了遊戲實況和主持，統神同時也發展餐飲業副業，2016年他資助老婆「003」圓夢，在台北市永和區開設一間咖啡廳「崩瓦 Bonwa Café」，不過近期卻驚傳疑似歇業，消息在PTT上一出便引發熱烈討論，而該咖啡廳的粉絲專頁也已經關閉。

咖啡廳「崩瓦 Bonwa Café」主要由統神老婆「003」打理，由於粉絲眾多，即使目前仍未有相關的正式歇業聲明以及原因，仍引發不少臆測和討論，有不少觀眾表示，統神老婆003曾在今年初便透露該咖啡廳租約即將到期，原因並非網路盛傳的經營不善，也有觀眾建議，「統神可以發展其他副業，最適合的便是開設網咖，若是統神在裡面現場播送遊戲實況，便能吸引粉絲朝聖且上門消費」。

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