長榮空服員勞資調解無進展 17日進行第3次調解

2019-04-09 20:54

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市空服員職業工會、長榮航空今天在桃園市政府勞動局進行第2次勞資爭議調解，雙方就提高外站津貼等4項訴求進行討論，雖然長榮航空願意從今年冬季班表開始，試行台北到東京成田機場BR198過夜機制，但工會認為長榮航空毫無誠意，當媒體問及協商破裂，是否會罷工時，工會強調，不排除任何行動可能性。

長榮航空表示，近5年來每年調薪，平均月薪增加2千元，今年更達3、4千元，且連續4年發放4個月年終獎金及上萬元員工紅利，明顯超過同業水準，另長榮對於日支費計算方式較優，外站提供免費早餐，因此空服員年收入與友航差距不大。

另長榮航空與工會於2017年4月進行團體協約協商，20次協商過程當中，長榮航空本著誠信協商原則，在可行、合理原則下提出對策，但工會於去年11月29日片面宣布中斷團體協約協商會議，雖然協商被迫中斷，但長榮航空對保障飛行時數、改善部分較為過勞航班等合理要求都已陸續實施。

參與調解人員包含長榮航空人事室協理徐平、律師沈以軒，協理馮美莉等7人；桃園市空服員職業工會則有常務理事李瀅，理事廖以勤，監事曲佳雲，會員代表林昱嘉，秘書長鄭雅菱，副秘書長周聖凱及律師丁穩勝、劉冠廷等人，討論提高外站津貼、改善過勞航班、調整懲戒申覆制度、增加勞工董事等4項訴求，也確定17日進行第3次調解。

4項調解訴求部分，其中外站津貼由每小時90元調高為150元，且含禁搭便車條款，長榮航空同意1週內提出「工會本身給予差異化的福利措施」，並於第3次調解討論禁搭便車條款，另調解委員將於16日到長榮航空訪視了解外站津貼成本結構做為第3次調解依據；至於調整懲戒申覆制度、增加勞工董事並未進入實質討論。

工會表示，針對改善過勞航班一案，工會於第1次調解會議上主動做出退讓並具體提出東京、金邊、北京等9條航線，但長榮航空僅同意試辦BR198航線，離改善瀕臨超時航班還有非常大的距離；至於調高外站津貼且含禁搭便車條款一案，係為團體協約法第13條所訂定，為工會團結權行使具體表現。

配合勞資爭議協調，多位工會的長榮空服員都到場聲援，空服員們拿著「工會已盡力協商、長榮航方案何在」白布條抗議，並高喊「拒絕超時工作、改善過勞航班等」、「堅持禁搭便車、力爭工會自主」、「團結、戰鬥」。

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