桃高校狗阿黃搭公車玩耍 迷路還自己走進派出所

2019-04-09 18:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕昨天凌晨2點多，一隻黃狗來到桃園市蘆竹警分局南崁派出所大門前，警員呂珮綺見牠相當親人，且頸部配掛有一塊金屬名牌，上面還刻著「桃高阿黃」4個大字，心知大概又是走失的寵物，於是先將牠暫時安置在派出所，還買了罐頭餵養，待天亮後，再循線通知飼主前來領回。

警方發現，「桃高阿黃」從桃園區搭公車來到蘆竹區，前來認領的學生家長陳小姐向員警說明，阿黃原本是隻流浪犬，2年前不知自何處流浪到學校門口，學校師生平時就相當愛護動物，見牠活潑親人，於是便將牠安置在校園，並且固定餵食照顧。

陳小姐表示，養了一段時間後，阿黃開始流露本性，每到學生下課在公車站等候公車時，阿黃便會趁機跟隨著學生搭上公車，四處遊覽，下車後又執意找尋其他學校過夜。隨著次數增多，每次都是其他學校師生以手機社群軟體互通認領訊息，最後某位家長才決定打了塊金屬名牌並刻上「桃高阿黃」，為其正名。

陳小姐透露，「桃高阿黃」遊覽足跡遍及龜山、八德及中壢等區域，每次都是其他學校師生發現後，通知領回，但這倒還是第一次校方接獲警方電話通知，非常感謝警方的協助，讓「桃高阿黃」乖乖的回到校園。

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