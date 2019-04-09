人道飼養幸福滋味 宜蘭大學三生有幸福利蛋外面買不到

2019-04-09 19:02

［記者江志雄／宜蘭報導］國立宜蘭大學五結校區三生產學園區飼養的蛋雞，有休息、生蛋專屬空間，採人道飼養，注重動物福利，產下雞蛋取名「三生有幸福利蛋」，又稱幸福蛋，嘗過的人說，比較沒腥味，有種幸福的滋味。

宜大生物技術與動物科學系實習牧場，原本位在神農校區，今年初搬到生產、生活、生態三合一的三生產學園區，養雞場由雞籠圈養改為室內開放空間，提供飼料盤、高床、產蛋箱，方便自由覓食、飲水、產蛋，一間養雞場40坪大、挑高5公尺，飼養900隻，平均一隻雞活動空間，是一般雞籠圈養10倍大。

三生產學園區主任林世斌說，園區內蛋雞住在友善環境，吃好、住好，再從容下蛋，吃的方面，餵食添加乳酸菌的飼料，飼養空間設置自動化環控設備，減少人為進出干擾，蛋雞平時在休息區，餓了到餵食區覓食，另有專屬空間供牠下蛋，透過舒適環境，幫助幸福蛋雞生產優質產品。

蛋雞所下的蛋，宜大分批抽檢，通過重金屬、微生物、農藥殘留檢測才能販售，三生有幸福利蛋每顆10元，約市售白蛋2倍價，目前僅在宜大福利社上架，另有開放團購。

三生有幸福利蛋有比市售雞蛋好吃嗎？許多人口耳相傳說，幸福蛋雞產下的蛋，經適當料理，讓人吃出幸福感；宜大校長吳柏青認為，每人感受不同，有些人覺得較無腥味，最重要是有專業人員把關，更能安心食用。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/