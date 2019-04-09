玉山金控第140座圖書館 成功國小玉山圖書館啟用

2019-04-09 20:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕玉山金控與玉山志工基金會在全台推動「黃金種子計畫」，今天下午捐贈基隆市成功國小「玉山圖書館」，這是玉山金控捐贈的第140座圖書館，也是玉山志工基金會捐贈給基隆市第7座的「玉山圖書館」。

自2010年起，玉山志工基金會陸續協助基隆市暖西國小、安樂國小、德和國小、華興國小、中正國小、南榮國小改建圖書館，今年捐贈成功國小「玉山圖書館」；除了，改善圖書館內部硬體外，也購買圖書充實圖書館藏書。

基隆市長林右昌說，他今天出席活動，是要來感恩，感恩玉山金控、成功國小老師們的努力，讓他的母校能夠有一座美麗的圖書館，讓他的學弟妹有更好的閱讀環境。

玉山金控董事長曾國烈說，今天能夠捐贈成功國小圖書館，要感謝玉山銀行世界卡的卡友們，因為他們的刷卡消費，讓玉山銀行能捐贈千分之三給玉山志工基金會，讓基金會能夠到全台各地有需要的國小興設圖書館，希望學童們能多多利用圖書館，開啟閱讀之窗認識世界。

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