向唐寶寶舅舅學愛與關懷 黃凱玟以我的「曉」行動獲青少年志工獎

2019-04-09 19:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕曉明女中高三學生黃凱玟因從小跟唐寶寶舅舅互動經驗，學到同理關懷，國二起投入公益服務，高中更號召同學發起我的「曉」行動，包括每週四利用午餐及午休時間進入社區關懷，學習用服務認識社會，獲保德信青少年志工全國菁英獎。

黃凱玟說，舅舅因是唐氏症者，從小跟舅舅相處的經驗讓她很小就開始關注到人的差異，發現即使是有缺陷的人，也保有愛，那一般人更應用同理心關懷他人。

國二起她開始投入關懷弱勢及孩童等公益活動，甚至跟著學校前進泰北做社區關懷與服務；高二擔任學校喜得社社長的她，想著不少國高中生雖然認真學習課業上的知識，但很多知識卻與社會脫節，或是學生以為眼下只要把書讀好就夠了等觀念，讓她決定行動影響身邊的同學，把目光放到社會弱勢族群。

黃凱玟發起我的「曉」行動，同學設計一項志願性善行，包括投入關懷兒少、老人、照護流浪動物等，並將與夥伴服務唐寶寶、植物人的資訊於社團及社群平台上分享傳播，啟發更多同學同理投入服務。

黃凱玟說，曉行動也包括利用每週四午餐及午休的一小時前進社區服務，扣掉往來奔波的車程，服務時間壓縮，也一度懷疑這樣服務的意義，但服務據點的社工分享因為她們的協助，讓社工有較多時間喘息，又化為持續的動力。

黃凱玟迄今已累積服務370餘小時，獲今年保德信青少年志工全國僅選8名的全國菁英獎，黃凱玟說，服務是認識社會最好的方式，她希望能帶動更多學生走出校園，讓課本中學到的知識跟社會有連結。

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