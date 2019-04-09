媽祖婆安排！ 不相識2人一個供餐一個供飲料

2019-04-09 19:20

［記者黃淑莉／雲林報導］苗栗白沙屯媽祖徒步北港進香預計11日中午抵達北港，為迎接來自全國各地香燈腳、信徒，北港許多民眾動起來，忙著準備各種美食、飲料及冰品，讓大家感受到雲林人的熱情。

在北港大同路開飯麵專賣店的蘇志明，白沙屯媽祖到北港當天就在自家店前準備各種熱食、飲料及水果給信徒享用，今年他一樣號召許多好朋友出錢山力，明天早上7點多到下午2點在大同路250號店前提供炒麵、羹湯、仙草蜜、愛玉及西瓜給信徒享用。

蘇志明說，以前他在朝天宮廟旁幫忙煮東西，曾跟媽祖婆許願若能順利開店就每年在店前提供食物給信徒享用，今年進入第3年，準備了1000份炒麵、500份素羹、飲料125箱、仙草及愛玉各30桶。

蘇志明表示，這些都是一群媽祖婆的信徒贊助，最神奇是提供100箱飲料的蘇先生，在嘉義開米店，買了百箱飲料要給香燈腳及信徒喝，但不知要在哪裡分送，請示店裡供奉的白沙屯媽祖，媽祖婆要蘇先生自己找，才說完滑手機就在臉書社團「北沙屯媽祖全球徒步聯誼」看到他的貼文。

另朝天宮伙食志工團幾天前即在朝天宮旁搭帳蓬，志工們忙著洗曬各種大鍋、臉盆等器具，明天還要洗菜、切菜，當天從早到晚將提供炒米粉、炒麵、綠豆湯、仙草等十多道美食給信徒享用。

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