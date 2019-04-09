旱象隱憂恐現！南化水庫蓄水跌破4成 高雄淨水北送支援

2019-04-09 18:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因氣候偏乾，供應大台南民生用水為主的南化水庫，目前蓄水率已跌破4成，雖然水情仍穩得住，若再不下雨，旱象隱憂恐現；目前高雄以平均每日4.5萬立方米的淨水，持續北送、支援。

曾文水庫規模較大，但僅負擔台南40％的民生用水，其餘6成則由蓄水量相對小很多的南化水庫供應，水利署計畫打造聯通管，相互備援，但這項前瞻建設目前卻遭遇地方阻力。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，現階段曾文水庫的蓄水量，比去年同期多了約5000萬立方米，若有聯通管，就可支援南化水庫，更有利於讓水資源的調度。

鄒漢貴說，在極端氣候下，旱澇不均恐成常態，水資源為公共財，非屬那個地方專有，跨區調配已是重要趨勢，民眾應打破縣市疆界的僵化思考。

鄒漢貴指出，從2014年起，枯水期時，高屏溪攔河堰若川流量夠，自來水公司第七區管理處都會以淨水支援台南，近3年來，平均每年都供應650萬立方米。

目前南化水庫水位標高166.76公尺，有效蓄水量3562萬立方米，蓄水率38.95％，根據統計，由於降雨偏少，今年以來，透過甲仙攔河堰由高雄旗山溪越域引水，累積已257萬立方米。

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