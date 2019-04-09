中國出現本流感季首例H7N9 疾管署提高旅遊疫情警示

2019-04-09 17:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天公布，接獲中國通知甘肅省酒泉市新增一起H7N9流感病例，這是全球本流感季首例H7N9病例，由於可能的暴露地點在內蒙古自治區，因此疾管署宣布提升內蒙古的旅遊疫情建議到第二級「警示」（Alert）。

疾管署表示，這名個案是82歲男性，在上月18日發病，31日住院治療，且病情很嚴重，但他的活禽暴露史不詳，可能暴露地區在內蒙古自治區阿拉善盟。

疾管署表示，全球前一流感季累計三例H7N9流感病例，其中一例死亡，都發生在中國，病例數明顯較往年減少，可能與中國大陸實施家禽H7N9流感疫苗接種有關。

全球自2013年至今累計1568例H7N9流感病例，其中615例死亡。通報來源包括中國（1537例）、香港（21例）、澳門（2例）、加拿大（2例）及馬來西亞（1例），另我國共確診5例H7N9流感病例，都來自中國移入，其中2例死亡。

疾管署指出，H7N9流感絕大多數為禽傳人，人傳人罕見，僅有零星病例。初期症狀為發燒、咳嗽，可伴有頭痛、肌肉痠痛、畏寒和全身倦怠。

重症患者多在發病3至7天出現嚴重肺炎，並快速進展成呼吸衰竭、敗血性休克，甚至多重器官功能障礙；H7N9流感發病個案致死率為30至40%。

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