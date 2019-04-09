疫病》台中去年本土登革熱病例全國最多 今年4方向防治

2019-04-09 17:38

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市去年本土登革熱疫情嚴峻，現在天氣已逐漸炎熱，市府今年提早因應，市府衛生局長曾梓展、環保局長吳志超今日在市政會議進行「台中市登革熱防治」專案報告，提出阻絕境外、社區防疫、醫療整合、防疫教育等4大重點策略。其中，在社區防疫部分，4月為宣導期，5月將公告登革熱防疫措施，違規者依法裁處。

曾梓展表示，去年全國本土登革熱病例共183例，台中市就達113例，全國最多，台中市病例分布大里、太平及東區等13個行政區；今年至3月底為止，台中市尚無本土登革熱病例，但已有14例境外移入，創10年新高，目前東南亞疫情升溫，專家警示尚未進行流行期，各國病例就急速上升2倍，今年國內疫情嚴峻。

曾梓展指出，今年登革熱防疫4大重點策略為阻絕境外、社區防疫、醫療整合、防疫教育；其中，在社區防疫部分，市府持續執行戶外公共環境病媒蚊密度調查，今年至3月底調查320里次，每月至少針對各區10％里數進行病媒蚊密度調查，如發現高風險點，即函請區公所和環保局完成孳生源清除和環境消毒，4月宣導期，5月公告登革熱防疫措施，違規者將依法裁處。

吳志超則表示，每月第1個週六為環境清潔日，環保局動員里長、環保志工及清潔隊，共同進行轄內環境病媒蚊孳生源巡查、清除及複查工作，並宣導里民做好居家環境自主管理。

吳志超說，若發現通報個案，環保局配合衛生單位執行戶內外50公尺噴藥工作，並於接獲通報後48小時內完成化學噴藥防治作業，2週內完成4次孳生源巡檢及清理工作；而為提升登革熱防治孳清能力，市府訓練65位孳清導師及252位病媒防治施藥合格人員。

台中市長盧秀燕表示，「沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊就沒有登革熱」，落實預防工作才是真正的防疫態度，政府人力、物力有限，民眾「自覺性」非常重要，相關局處應設計符合民眾、地區的防治圖卡，以加強宣導，一點一滴深化於民眾生活中，達到真正防治效果。

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