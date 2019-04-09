爆社工勞資爭議 新女性聯合會被北市家防中心解約

2019-04-09 17:19

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市家庭暴力暨性侵害防治中心過去委託新女性聯合會承接服務方案，但由於該會爆出未能妥適處理社工勞資爭議，家防中心決定在4月30日與該會解約。新女性聯合會表示，本次事件確實做得不好，也願意改善。

新女性聯合會在3月爆出勞資糾紛，有該會聘僱的社工人員提出薪資給付疑問後，但新女性聯合會在勞資爭議未達共識前，就逕開除7名社工人員。勞動局在3月22日發函指該會解雇行為不合法，現在社會局也認定新女性聯合會有違約情事且情節重大，將在4月30日與該會解約。該會在解約期日前應繳回屬可支用於專業服務費之剩餘款，家防中心也將另計違約金及請求損害賠償。

社會局表示，新女性聯合會違法一次性解雇7名社工人員，導致社工人力短缺，有明顯履約瑕疵，該會經家防中心要求限期改善仍沒改善，且會計師事務所查帳後發現該會核銷中，有非符支用範圍金額逾年度未依規定繳回等缺失，該會也向家防中心表示無力履約，將在4月30日與該會解約。

新女性聯合會坦承，本次事件做得不好，願意改善勞資關係。他們也表示，在終止7名社工勞動契約後曾請社工回來上班，但是社工均不願回復工作。對於家防中心質疑申報專業服務費項目分攤到行政作業費用與申報科目不符，新女性聯合會表示是作業錯誤、虛心接受，將自行籌款依據家防中心指示，退還錯誤申報之費用。

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