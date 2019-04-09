火辣正妹穿這樣撩狼犬引遐想 網友狂喊：想當那隻狗！

2019-04-09 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕這樣穿真的讓人受不了！PTT網友近日在表特板貼出一名穿著黑蕾絲的正妹與德國狼犬互動的照片，火辣模樣讓不少網友暴動，吶喊「好想當那隻狗！」、「嗷嗚嗷嗚嗷嗚~」。

一名網友8日在PTT表特版貼出數張火辣正妹的照片，照片中可見，擁有精緻五官、火辣身材的正妹穿著性感黑蕾絲薄紗，開心地與狼犬互動，狼犬猶如一個小小孩乖乖地依偎在正妹身旁。

許多網友見狀紛紛直呼「想當小狼狗」、「我想養主人...」、「嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗚嗚嗚嗚嗚~」、「少來，想當那隻德國狼犬就說」、「受不了啦 真想當那隻狼犬」。另外，也有眼尖網友認出，這名正妹是中國知名網紅微博主「犬神洛洛子」，IG擁有41萬粉絲的她去年也曾登上過表特版。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/