嘉縣推樂齡假牙補助 別忘帶戶口名簿

2019-04-09 17:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府4月1日起推動「樂齡活動假牙」補助，統計至昨天已有500多位民眾進行篩檢，280餘位民眾符合裝置申請，嘉義縣長翁章梁今天到朴子市上揚牙醫診所關心民眾檢查情形，並提醒民眾，補助資格需設籍嘉義縣滿一年以上，進行申請時記得攜帶戶口名簿以便核對。

嘉義地區目前已有38家合約診所、51位牙醫師加入計畫假牙補助計畫，13鄉鎮市都有合約院所提供服務，為照顧偏遠地區民眾，阿里山石桌醫療站每週二、五上、下午，以及大埔鄉衛生所每週四下午及週五上午提供假牙裝置牙科門診及服務。

翁章梁與衛生局長祝年豐今天感謝嘉義縣議會和牙醫師公會的支持與協助下，順利推動老人活動假牙補助的政策，政府補助方案包括全口活動假牙4萬元、半口活動假牙2萬元、部分活動假牙1.5萬元，攜帶身分證、健保卡、戶口名簿影本或戶籍謄本到合約院所由醫師評估申請裝設假牙。

立委蔡易餘說，嘉義縣老年人口比例高達19％，位居全台第一，縣長積極推動老人假牙補助政策，讓長輩們擁有良好的牙齒咀嚼功能，保有健康的生活品質。

民眾若想瞭解嘉義縣樂齡活動假牙補助，可洽衛生局服務專線0800-780-999或到各鄉鎮市衛生所諮詢，相關資料均放在衛生局網頁專區。

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