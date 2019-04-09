彰化地方角頭邀白狼接轎 網友驚「大甲媽染紅」

2019-04-09 17:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天深夜大甲媽遶境彰化市，出現統一促進黨總裁「白狼」、張安樂接媽祖鑾轎，不少民眾對「白狼」出現接轎甚為驚訝，熱議留言「大甲媽染紅」、「彰化搶輸統促黨」，對此，彰化警方澄清「白狼」是接轎並非搶轎，且應是地方角頭的邀請前來接轎，隨行也只帶了3名統促黨秘書陪同。

由於「白狼」身份敏感，接轎媽祖鑾轎惹議，加上昨天深夜鑾轎經過彰化市民生地下道，爆發推擠衝突和記者與警察遭人打傷的流血事件，不少人把「白狼」接轎和推擠衝突聯想一塊，社會觀感不佳。

彰化警方表示，事情他們並不知道「白狼」會來接轎，直到鑾轎要到達彰化市民生地下道前2個小時，警方才獲悉「白狼」臨時決定要來彰化市三民路接轎，「白狼」應地方角頭邀請接轎，3名統促黨秘書隨行陪同。

警方指出，今天凌晨推擠衝突，肇因於現場人潮太多、場面太擁擠，一群在地人現場鼓譟叫罵，先是有人朝人群丟水瓶、棍棒，緊接又有人叫囂推擠，警方為了制止場面失控，朝鼓譟的人群噴灑辣椒水，人群約有20人來自彰化市和秀水鄉一帶的年輕人，這群人當中有人被辣椒水噴到等待救護車前來送醫，在此同時，1名電子媒體記者在場拍攝群眾鼓譟和年輕人等待救護車送醫的畫面，反被這群人搶下攝影機，痛毆受傷。

警方表示，推擠衝突時，「白狼」接轎鑾轎隨著人群前進，這段接轎路程依照慣例，由在地「民生」角頭的人接轎，「民生」角頭裡的核心人士，結識竹聯幫地虎堂的人，經由地虎堂人員安排，讓「白狼」現身接轎。

警方強調，「白狼」已有過3次接轎大甲媽，1次在台中沙鹿、1次在彰化縣花壇鄉，今天在彰化縣彰化市，今天推擠暴力事件，鼓譟的人是縣內在地年輕人，與竹聯幫和統促黨無關。

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