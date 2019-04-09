小鎮漫遊年開跑 觀光局祭百萬獎金鼓勵青年任觀光大使

2019-04-09 16:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今天正式啟動小鎮漫遊年，首度發表台灣小鎮靚點漫遊護照及啟動10萬青年獎百萬-創意遊程競賽，交通部長林佳龍邀請各地青年擔任觀光大使，發掘各地小鎮特色。針對民眾在國發會公共政策參與平台提案要求暫停春遊專案，林佳龍說，從暖冬到春遊方案各界反應一直很熱烈，交通部會持續檢討各項流程要如何精進，讓國民旅遊成為在地就業的火車頭。

觀光局將今年訂為小鎮漫遊年，力推全台各地選出的40個經典、客庄小鎮，今起將聯合縣市政府推出小鎮系列活動，首度發出2萬本台灣小鎮靚點漫遊護照，內含40個小鎮的深度介紹、名人帶路等單元，並搭配小鎮摺頁、結合中華電信40萬封的小鎮好康訊息推播，及中華郵政發行40萬張小鎮明信片，民眾漫遊小鎮時可搭配集章活動，並搭配抽獎。

此外，觀光局還號召全國青年學子，舉辦10萬青年獎百萬-創意遊程競賽，結合北中南東離島大專院校、高中學子與40歲以下青年，透過分組競賽方式展現年輕人的創意，包裝全新的小鎮旅遊產品，5月13日起跑徵稿，預定在6月底初選、9月底完成決賽，將送出超過100萬的活動獎金。

林佳龍表示，希望透過青年推薦喜愛遊程、結合地方創生，讓更多人瞭解台灣有豐富的文化及生物多樣性，把最精采在地的文史古蹟和生態旅遊結合，交通部希望能由青年擔任觀光大使，進一步刺激國民旅遊。

針對春遊專案上路一週，就有民眾在公共政策平台提案，認為交通部多項旅遊補助出現浮報、詐領等亂象，要求暫停春遊專案。林佳龍表示，從暖冬到春遊專案，各界反應熱烈，交通部會檢討核銷等作業流程，一方面興利、一方面防弊。

林佳龍表示，他上週下鄉到南投縣，縣長林明溱還加碼支持春遊專案，感謝中央讓地方提案；交通部會善用每一筆資源，也會在過去基礎上精進，讓國民旅遊成為地方經濟、在地就業的火車頭。

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