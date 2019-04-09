不同文化激盪！玄大外籍生與新竹高商交流 提升學生視野

2019-04-09 16:30

［記者洪美秀／新竹報導］為因應108學年度新課綱即將上路，新竹高商應用英語科除發展校園英語導覽課程及竹塹英語導覽課程，還自編教材「漫步新商」、「竹塹英語導覽」及線上口說系統，今天6名玄奘大學香港、馬來西亞外籍生到新竹高商體驗，透過學生的英語解說，讓外籍生也能認識新竹市。

玄大6名外籍生也分享不同國家的教育情況，讓學生有機會與外籍學生用英語交談，讓語言交談變成學習的一部分，也透過交流，這群玄大外籍生也對竹市有初步的了解，更經由學生的導覽，可以認識新竹高商校園景觀，對外籍生來說，同樣有收穫。

新竹高商學生說，能用英語為外國人導覽校園，這個經驗很難得，也理解除讀書外，與別人的互動及口語表達力也很重要，甚至透過交談，可以認識不同國家的家鄉特色和美食，對拓展高中生的視野來說，是很特別的經驗。

玄大校長簡紹琦表示，國際化已是大學端最重要的教學方向，學校已在推動移地教學、境外實習，提升學生國際視野，同時也到越南招生，如今國際化再向下扎根，期許透過外籍生與高中的交流，讓高中生也能認識不同國家學生，提升國際競爭力，也增進高中生外語能力。

新竹高商校長劉曉雯也說，有這樣的交流活動很棒，不僅讓高中生學習做簡報，更讓學生認識及理解國際趨勢，透過口說的導覽方式，也能提升學生的語言競爭力，未來會多交流，增強學生的國際觀。

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