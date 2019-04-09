與台灣微軟共推AI雙語教學 高市建置500間智慧教室

2019-04-09 16:24

〔記者方志賢／高雄報導〕為推動雙語教育，高雄市政府與台灣微軟共推人工智慧（AI）雙語教學，未來領先全台導入AI應用於高雄12年國教課程，並建置500間智慧教室，讓老師雙語教學更具創意、多元，高雄學生有更好雙語學習的環境。

高雄市長韓國瑜與台灣微軟總經理孫基康今共同宣布合作AI雙語教育，韓國瑜表示，台灣微軟運用其資源、設備及人工智慧投入高雄的雙語教學，對高雄未來雙語教育一定會有很大幫助，這項合作是扎根工作，相信未來5年、10年以後會開花結果。

孫基康表示，AI能放大人類智慧而非取代人類智慧，AI能讓老師的教學更具創意、多元，並激發學生學習的想像力及動能，且AI要更普及化，應內建到每天接觸的工具及軟體。

孫基康說，將AI融入英語聽說讀寫，培養學生的英語能力，能及時呈現授課內容的翻譯字幕，學生不用擔心趕著做筆記，可全心融入於學習環境。另透過AI翻譯功能，老師講中文，卻能翻譯成60種語言。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國也展示AI技術應用在教育場景，他說透過「沉浸式閱讀模式」軟體，幫學生聽說讀寫的學習，不僅控制朗讀速度，也可錄下學生朗讀聲音，再與先前聽的部分比較，看有沒有需要改進的。對於部分有閱讀障礙的學生，可聚焦在字幕，幫閱讀障礙的學生輕易的閱讀。

現場也示範AI翻譯軟體，由韓國瑜說出其競選主軸「貨物出去，人才近來，高雄發大財」，並即時精準地翻譯成中英字幕。

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