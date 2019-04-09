基隆嶼國際磯釣賽 日本達人來挑戰

2019-04-09 16:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆嶼國際磯釣賽將於4月13、14日登場，除了磯釣大使沈文程外，今年還邀請日本磯釣達人田中貴和山元隆史，一起來挑戰、感受特殊的釣場。

基隆市長林右昌說，市府將與業者合作，推動釣魚產業展，提升磯釣制度與文化，也期許釣友們都成為保育尖兵。

基隆嶼海域有黑潮通過，魚源豐富，是北部重要近海漁場，市府去年舉辦第1屆基隆嶼國際磯釣賽，是全國第1個通過自治條例、建立磯釣證制度，讓磯釣成為安全且有保障的活動。

今年除了沈文程和美女釣手蔣珮雯之外，也請到日本磯釣達人來體驗，包括「Daiwa全日本磯釣大賽5勝冠軍－田中貴」及「天才大物師－山元隆史」，2人會在選手晚會時分享他們的專業釣技及實戰經驗。

林右昌表示，基隆嶼有「台灣龍珠」美名，也是很特殊、有靈氣的釣場，希望日本重量級的磯釣大師來基隆經驗，讓各地的釣友都知道基隆嶼這個優質釣場。

沈文程也表示，去年登上基隆嶼島礁體驗，發現原來基隆嶼的魚源很豐富，除黑毛、白毛外，許多珍貴的魚種在這裡都可以看到。他還透露島礁有處斷竿塚，他去年也試了試，希望大家來挑戰。

市府產業發展處表示，將在選手交流之夜邀請專家現場示範「活締處理法」妥善處理上岸魚獲，保留生鮮滋味供作料理，傳達海洋與人類互益共存的生態觀念，更加強對海洋保育觀念。

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