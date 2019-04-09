嘉義今創51年同期次高溫 氣象局：明上午南台灣、台東仍上看35度

2019-04-09 15:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天各地吹起南風，今天各地白天飆出新高溫，全台最高溫出現在嘉義34.1度，其次是台北站33.2度、板橋32.5度，皆創下今年最高溫，其中嘉義站創下該站1968年設立以來4月第2高溫紀錄。中央氣象局也發布今年首次黃燈警戒，提醒南高屏3縣市有機會發生36度以上高溫。

氣象局預報員張承傳表示，明天下午起鋒面通過、東北季風增強，北部雲量開始增多，天氣也會逐漸轉涼，降雨機率提高，東半部上午就有機會飄雨；週四過後華南雲雨區東移，中南部山區開始有短暫陣雨，週五到下週二全台都是有雨天氣。

受這波冷空氣影響，明起到下週二北部高溫約22、23度，低溫18、19度，中部高溫較高約27、28度，南部高溫仍有30度，低溫約21、22度。

氣象局提醒，明天上午各地仍是感覺較熱的天氣型態，中南部近山區高溫可上看35、36度，台東也有焚風發生機率，恐飆36度高溫，有機會達高溫黃燈警戒。

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