最糟的身教！家長帶小孩闖濂洞國小擅用器材

2019-04-09 15:01

〔記者林欣漢／新北報導〕「最糟的身教！」新北市瑞芳區濂洞國小有座長近10公尺的溜滑梯，是學童生活的一部分，也是遊客造訪水湳洞的必遊景點之一，但清明連假期間，竟然有家長帶著小孩在非校園開放時間闖入，擅自使用學校各種器材，直到觸動警鈴才遭保全驅離，校方今天呼籲，歡迎遊客能在開放時間前來，一起愛護校園環境。

濂洞國小人員今天在臉書PO文，指有一對父母帶著小孩翻牆進入校園，擅自使用學校各種器材，在校園內如入無人之境，最後才遭保全驅離。

該篇貼文說，學校在此嚴正譴責，父母帶著小孩，觸犯法律的「無故侵入他人建築物罪」，是最差的身教，期待每個愛濂洞的大小朋友，切勿再做此事。文章引發民眾熱議，直呼「太誇張了」，還有人說家長「真的是最壞的身教，父母怎可帶小朋友這樣子？」

濂洞國小校長黃恕懿表示，過了開放時間學校就不會有人，但會啟動保全系統，清明連假期間校園開放時間是上午8點開放到下午5點，闖入的民眾是在非開放時間進入，觸動保全警鈴後，保全立即到校並清查校園情況，且要求民眾離開校園。

黃恕懿說，除了保全系統，派出所警員也會不定時協助巡視校園安全，學校開放時間公佈在大門口及學校網頁，歡迎遊客能在開放時間進入校園遊玩，日後也會多加宣導校園開放時間，希望民眾能一起愛護校園環境。

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