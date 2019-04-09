基隆人口跌破37萬 藍營促推動自由貿易港區解套

2019-04-09 14:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕近年來，基隆市總人口數跌破37萬大關，國民黨基隆市黨部主委黃希賢說，解決問題、翻轉基隆的「金鑰」就在於推動自由貿易港區、市港合一，掌握這個關鍵就能帶動經濟發展、增加就業機會並創造全新的基隆。

黃希賢表示，根據內政部統計，基隆市近7年來外流人口累計5721人，人口數甚至在108年1月跌破具有象徵性意義的37萬人口關卡，截至108年3月統計資料顯示基隆市人口剩下36萬9848人，而基隆也是全台灣跨縣市通勤比例最高的城市，高達39%的上班族不在基隆工作，通勤目的地高度集中在內湖和汐止。

2018年天下雜誌全台「幸福城市大調查」，基隆市排名14（共16城市評比，不含六都）；同年《經濟日報》「縣市幸福指數大調查」基隆市排名18（共20城市評比，不含金門縣連江縣）都是倒數第2，基隆成為全台倒數第2不幸福的城市。

黃希賢表示，基隆市的人口成長與基隆經濟成長息息相關，39%的基隆人到台北工作，就是因為基隆的就業機會不多，所以每天要多花2小時左右的時間通勤，影響生活品質，而發展基隆自由貿易港區可以為基隆帶來改變。

黃希賢指出，進駐自由貿易港區的業者可享有租地、稅務優惠以及簡化通關行政程序等優惠措施，對於電器電子、塑膠製品、機械設備、金屬製品、飲料及食品、化學材料、橡膠製品製造業等、境外電商，物流倉儲等相關行業有很大的吸引力，可以吸引許多國內企業、外商來基隆投資設廠。

黃希賢說，加上基隆土地、房價較雙北桃園地區取得成本較低，帶來很大的利基，進而帶動六堵科技園區、大武崙工業區，可以改變人口結構，吸引外來就業人口，增加基隆遷入人口數，促進基隆的經濟發展，港市合一，港、城共同規劃建設，創造全新基隆，帶給基隆市民幸福，再現基隆風華。

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