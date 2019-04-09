最夯台灣燈會「海之女神」明信片 屏縣14日限量放送

2019-04-09 14:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會新住民藝術主燈「海之女神」在今年燈會期間，是人氣最高的打卡地標，以主燈為構想設計的4款一套明信片更因各有特色，造成民眾大排長龍索取，2萬張明信片燈會期間全部發送一空，燈迷千呼萬喚的加印明信片最近終於完成，本月（4月）14日將在新住民市集放送，限量1000份明信片套組。

屏東縣政府社會處表示，為了嘉惠無法親身至大鵬灣欣賞燈會的民眾，將在4月份新住民市集發放1000份明信片套組；只要民眾至3個攤位消費，並選擇2個文化體驗或法令宣導，就可分別獲得1顆章，集滿5顆章並打卡按讚後就可獲得明信片套組，每人限領1組，數量有限，發完截止。

該套明信片一套4張，是由屏東縣政府社會處委託國立屏東大學文化創意產業學系設計製作，其中光柵版只要上下移動，即可看到「海之女神」白天與晚上的不同風情，刮刮卡則是可用刮棒在全黑的卡片上刮出「海之女神」的樣貌，為她換上金裝，至於立體版可以讓女神站起來，夜光版讓在黑暗中也能透過螢光效果看見女神。

異國舞樂、美食飄香！屏東縣新住民市集辦理至今已邁入第3年，從最初看見新住民在台灣的困境，培力其走出家庭改善經濟條件，到現在由新住民擔任多元文化融合的推手，已經展現豐碩成果；燈會期間合力推出的新住民藝術主燈「海之女神」，更成為最令人印象深刻的主角，讓全世界看見屏東。

屏東新住民市集活4月至11月，每月第2週星期日下午2點到6點，在屏東市中山路孫立人將軍行館舉行；除了市集活動之外，縣府也於每季安排多元文化講座，民眾可前往聆聽。詳情可至屏東縣政府官網，或臉書「WOW 新住民市集」查詢。

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