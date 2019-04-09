醫病》手臂麻到像被電 微創頸椎內視鏡手術改善
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2019-04-09 13:54

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹有名老翁左手手臂經常發麻，有時麻到像被電擊，整晚睡不好，他到台大醫院竹東分院求診，骨科醫師黃鼎鈞診斷是「頸神經壓迫」，用經皮頸椎內視鏡減壓手術（PECD）為他治療，手術後當天症狀就已改善大半，當晚一夜好眠，隔天幾乎就會恢復正常生活了。

台大醫院竹東分院表示，70歲的劉先生6年前開始覺得頸部不舒服，1年前左手手臂開始發麻，一路麻到手指，一開始還可以忍受，但疼痛發作越來越快，甚至晚上都會被麻醒，甩手也無法解決，有時脖子轉到一個角度，整條手臂就如同被電擊一樣。

黃鼎鈞說，經核磁共振及神經阻斷術佐證，患者症狀是俗稱「骨刺」的「頸神經壓迫」，原因來自於頸神經在神經孔附近受到壓迫，也就是俗稱的骨刺，可能是椎間盤、贅生骨或增厚的韌帶，據統計1000人就有1個「頸神經壓迫」，長期低頭可能會加重神經壓迫，若是壓迫嚴重可能產生神經性跛行，若再加上外力創傷，更可能造成四肢癱瘓，建議及早治療。

黃鼎鈞也說，早年許多人對於頸椎開刀望之卻步，是因為擔心造成四肢癱瘓，但是現在有頸椎內視鏡微創手術，後遺症少、恢復快，「頸神經壓迫」如果單純只有上肢麻痛沒有跛行的症狀，可以用經皮頸椎內視鏡減壓手術「減壓」即可，傷口不到一公分，不需放置植入物，如此頸椎的活動度不受到限制，長期下來較不容易肩頸痠痛。

黃鼎鈞也說，由於現在術中神經監測的進步，術中能及時提醒醫師，且內視鏡將影像放大更清晰，使術中神經受傷的機會大幅降低，提高手術安全性。

  • 台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞模擬以設備進行頸椎微創內視鏡手術。（圖由台大醫院竹東分院提供）

    台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞模擬以設備進行頸椎微創內視鏡手術。（圖由台大醫院竹東分院提供）

  • 台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞模擬以設備進行頸椎微創內視鏡手術。（圖由台大醫院竹東分院提供）

    台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞模擬以設備進行頸椎微創內視鏡手術。（圖由台大醫院竹東分院提供）

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