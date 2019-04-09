醫病》手臂麻到像被電 微創頸椎內視鏡手術改善

2019-04-09 13:54

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹有名老翁左手手臂經常發麻，有時麻到像被電擊，整晚睡不好，他到台大醫院竹東分院求診，骨科醫師黃鼎鈞診斷是「頸神經壓迫」，用經皮頸椎內視鏡減壓手術（PECD）為他治療，手術後當天症狀就已改善大半，當晚一夜好眠，隔天幾乎就會恢復正常生活了。

台大醫院竹東分院表示，70歲的劉先生6年前開始覺得頸部不舒服，1年前左手手臂開始發麻，一路麻到手指，一開始還可以忍受，但疼痛發作越來越快，甚至晚上都會被麻醒，甩手也無法解決，有時脖子轉到一個角度，整條手臂就如同被電擊一樣。

黃鼎鈞說，經核磁共振及神經阻斷術佐證，患者症狀是俗稱「骨刺」的「頸神經壓迫」，原因來自於頸神經在神經孔附近受到壓迫，也就是俗稱的骨刺，可能是椎間盤、贅生骨或增厚的韌帶，據統計1000人就有1個「頸神經壓迫」，長期低頭可能會加重神經壓迫，若是壓迫嚴重可能產生神經性跛行，若再加上外力創傷，更可能造成四肢癱瘓，建議及早治療。

黃鼎鈞也說，早年許多人對於頸椎開刀望之卻步，是因為擔心造成四肢癱瘓，但是現在有頸椎內視鏡微創手術，後遺症少、恢復快，「頸神經壓迫」如果單純只有上肢麻痛沒有跛行的症狀，可以用經皮頸椎內視鏡減壓手術「減壓」即可，傷口不到一公分，不需放置植入物，如此頸椎的活動度不受到限制，長期下來較不容易肩頸痠痛。

黃鼎鈞也說，由於現在術中神經監測的進步，術中能及時提醒醫師，且內視鏡將影像放大更清晰，使術中神經受傷的機會大幅降低，提高手術安全性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/